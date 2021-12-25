Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kütüphane eşyaları yapıyor - Son Dakika

Samsun'da Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında kütüphane eşyaları üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca desteklenen proje kapsamında okullarda kurulacak kütüphanelerin eşyaları, Vezirköprü ilçesinde de yapılıyor.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri ile Mobilya ve Dekorasyon Bölümünde çalışma masası, sandalye ve kitap raflarının üretiminde görev alan öğrenciler, pratik yapma imkanı da bulmuş oluyor.

Okulda üretilen çalışma masası, kitap rafı ve sandalyelerin teslimine başlandı.

Okul müdürü Fazıl Gezer, AA muhabirine, üretimin Samsun genelindeki kütüphane kurulacak okullar için devam edeceğini, resmi kurumlardaki elektrik ve pano işlerinin de elektrik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılacağını söyledi.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğretmeni Kamil Dok da öğrencilerin üretim sayesinde el becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Projeye idareciler, öğretmenler ve öğrencilerin iş birliğiyle destek verdik. Bu proje üretim olarak bölgede 4 okula verildi. Proje kapsamında 142 kitaplık, 66 yonca masa ve 264 kitap rafı üretimi yaptık." dedi.