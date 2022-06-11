Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu

11.06.2022 12:00
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrostatik boya ünitesi oluşturuldu.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrostatik boya ünitesi oluşturuldu.

Kütüphane, okul gibi eğitim kurumlarının mobilya donatılarının üretimiyle işe başlayan Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrostatik boya ünitesi de kuruldu.

Okul müdürü Fazıl Gezer, AA muhabirine, yaklaşık 600 bin liraya mal olan boya ünitesinin okulun üretimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Meslek lisesi olarak Vezirköprü'de sanayinin gerisinde değil, önünde yer almayı hedeflediklerini belirten Gezer, "Bu anlayış çerçevesinde boya ünitesi, ilk çalışmamız. Bir diğeri ise boru bükme makinesi. Sanayi Bakanlığına sunduğumuz proje de geçerse CNC torna ve CNC freze gibi iki profesyonel makine alarak ilçemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Velilere çağrıda bulunan Gezer, şunları kaydetti:

"Gelecek meslek liselerinde. Çocuklarımızın hepsinin fen lisesine gitmesine gerek yok. Yetenekli ve istekli çocuklarımızın tercih etmesi durumunda okulu bitirir bitirmez iş bulabileceğini belirtmek isterim. Çocuklarımızın ve ülkemizin gelecek planlamasını doğru yapmalıyız. Çocuklarımızın lise tercihinde ön yargıları bir kenara bırakılarak meslek liseleri velilerimiz tarafından mutlaka değerlendirilmeli."

YORUMLAR
500
MATSO Başkanı Güngör: 'Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır' MATSO Başkanı Güngör: 'Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 12:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement