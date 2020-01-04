Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı

7 saat önce

Vezirköprü ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 353 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı, System.String[]

Vezirköprü ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 353 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı istatistiklerine göre, ilçede 2019 yılında 243 trafik kazası meydana geldi.

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 92'si yaralamalı, 41'i maddi hasarlı trafik kazasında 153 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki ise 84'ü yaralamalı, 25'i maddi hasarlı, 1'i de ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Vezirköprü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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