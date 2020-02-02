Vezirköprü'nün "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'nün 'Tahtaköprü kilimi' ve 'Susuz bezi'ne coğrafi işaret - Son Dakika

Vezirköprü'nün "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret

6 saat önce

Vezirköprü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları sonucu yöreye özgü "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret belgesi alındı.

Vezirköprü'nün

Vezirköprü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları sonucu yöreye özgü "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret belgesi alındı.


Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret belgesinin önemine işaret ederek, "Tahtaköprü kilimi" ve "susuz bezi"n ilçe tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

Edis, üretimi yapılacak ürünlerin ilçede bir mağazada satılacağını ayrıca internet üzerinden de hem yurt içine hem de yurt dışına satışlarının olacağını aktardı.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ise Türkmen kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Tahtaköprü kilimi ve Susuz bezi kültürün yaşatılmasında ve patentinin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Doğal yün ve kök boyalardan üretimi yapılan ürünler Tahtaköprü ve Susuz Mahallesi'ndeki tezgahlarda dokunuyor.

İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü, Susuz, Edis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı
İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vezirköprü'nün "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]