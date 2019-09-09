Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı çalışmaları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı'nda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, Samsun'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı'nda çalışmaların devam ettiğini, inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla 41 bin 360 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı.

Aydın, söz konusu iş kapsamında bugüne kadar, anaboru hattında 30 bin 300 metre (Anahat A) CTP boru, 16 bin 772 metre (Anahat B) CTP boru, yedek boru hatlarında 300 bin metre polietilen boru döşendiğini, boru döşenen kısımlardaki 300 adet sanat yapısı imalatının tamamlandığını, işletme ve bakım yolları ile drenaj kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Projenin yüzde 50'sinin gerçekleştiğini ifade eden Aydın, projenin tamamlanmasının ardından 41 bin 360 dekar alanın sulamaya açılması ile bölge halkının ekonomik değeri yüksek ürünler üretmesinin, yıl içinde iki ürün almasının sağlanacağını, sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.