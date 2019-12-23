Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri seçildi - Son Dakika

Akdoğan, muhtarlara başarı dileklerinde bulunurken, seçilen muhtarların bir yıl süreyle vakıf çalışmalarında üye olarak görev alacağını söyledi.

Seçimde Çeltek Mahallesi Muhtarı 71 oy ve Karabük Mahallesi Muhtarı Sezgin Mutlu 65 oy ile mütevelli heyet üyeliğine seçildi.

Kapalı oylama yapılan seçimde muhtarlar pusulada 5 adaydan 2'si için oy kullandı.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan başkanlığında gerçekleşen seçimde, 160 mahalle muhtarından 144'ü oy kullandı.

Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı mütevelli heyeti üye seçimi gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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