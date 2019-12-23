Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri seçildi - Son Dakika

Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri seçildi

6 saat önce

Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı mütevelli heyeti üye seçimi gerçekleştirildi.

Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri seçildi, System.String[]

Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı mütevelli heyeti üye seçimi gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan başkanlığında gerçekleşen seçimde, 160 mahalle muhtarından 144'ü oy kullandı.

Kapalı oylama yapılan seçimde muhtarlar pusulada 5 adaydan 2'si için oy kullandı.

Seçimde Çeltek Mahallesi Muhtarı 71 oy ve Karabük Mahallesi Muhtarı Sezgin Mutlu 65 oy ile mütevelli heyet üyeliğine seçildi.

Akdoğan, muhtarlara başarı dileklerinde bulunurken, seçilen muhtarların bir yıl süreyle vakıf çalışmalarında üye olarak görev alacağını söyledi.

Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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