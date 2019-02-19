Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Yeni Hizmet Binası Açıldı

Vezirköprü
ilçesinde faaliyet gösteren 1700 sayılı Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifinin yeni binası hizmete açıldı.
Vali Osman Kaymak, kooperatif binasının açılış töreninde yaptığı açıklamada, Narlısaray
Mahallesi'nde 130 dekar alanda kenevir üretimine yıllardır devam edildiğini, bu sayede verimli tohumun günümüze kadar ulaşmasının sağlandığını söyledi.
Üretimde, uyuşturucu üretimini engelleyecek değerleri düşük tohumları tercih edeceklerini dile getiren Kaymak, "Kenevir
üretimini 2-3 yıl içinde 5 bin dekara çıkarıp bütün Türkiye
'nin tohumunu karşılayacak duruma geleceğiz. Tarım kredi kooperatiflerinin Samsun
'da yaptığı çalışmalara da teşekkür ediyorum. Tarım kredi kooperatiflerinin amacı para kazanmak değildir. Bu yüzden çiftçilerimizin menfaatini düşünerek devletin kontrolünde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
da Türkiye genelinde 850 bin ortakları bulunduğunu, çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünlerin pazarlanmasına destek olmak, ürün ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduklarına işaret eden Poyraz, "Dolayısıyla bu büyüklük bize birtakım imkanlar sağlarken, aynı zamanda birtakım sorumluluklar da yüklüyor. Türkiye tarımında büyük işler yapmak istiyorsak, üreticilerimizin pazarlamacı kimliğinden kurtulması gerekiyor. Yani bir yıl boyunca ürettikleri ürünün kime, nereye, kaç liraya satacağı kaygısından kurtulması lazım. İşte Tarım Kredi, bundan sonraki faaliyetlerinde daha net şekilde bu misyonu üstlenecek." ifadelerini kullandı.
Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu ise çiftçilerin mazot, gübre, tohum, ilaç gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yeni hizmet binasının 6 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğunu anlattı.
Konuşmaların ardından Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Kuru
'ya, "Türkiye genelinde kooperatif faaliyetlerinde yılın en çok ortak kaydı yapan kurum müdürü" olması dolayısıyla plaket verildi.
Daha sonra hizmet binasının açılışı gerçekleştirilen katılımcılar, kooperatif binasını gezdi.
Programa İl Jandarma
Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis
, İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak
, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Sefer Arlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir
ile davetliler katıldı.