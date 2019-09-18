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Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya Açıklaması

1 saat önce

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, "Beklentimiz ayçiçeği prim desteğinin 400 TL'den 600 TL'ye çıkartılması." dedi.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya Açıklaması, System.String[]

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, "Beklentimiz ayçiçeği prim desteğinin 400 TL'den 600 TL'ye çıkartılması." dedi.

Kaya, makamında yaptığı açıklamada, ayçiçeği üreticisinin sesini duyurmak istediklerini belirtti.

Çiftçinin, ilaç, mazot, gübre gibi giderlerinin arttığına işaret eden Kaya, şunları dile getirdi:

"Ayçiçeği ülkemiz adına ne kadar önemliyse, ilçemiz ekonomisinin de can damarıdır. İlçemizde bu yıl yaklaşık olarak 95 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapılmış olup, tahmini rekolte 25 bin ton civarındadır. Bu noktada ayçiçeği alımında söz sahibi KARADENİZBİRLİK gibi kurumların Hükümetimizden destek alarak, teslim aldığı ayçiçeği paralarını zamana yaymadan peşin olarak ödenmesini önemli bulmaktayız. Beklentimiz ise ayçiçeği prim desteğinin 400 TL'den 600 TL'ye çıkartılması, mazot ve gübre desteğinin yükseltilerek çiftçimizin mağduriyetinin bir nebze giderilmesinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar ve Vezirköprü Ziraat Odası Yönetimi olarak çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu ve birlikte hareket ettiğimizi bir kez daha belirterek kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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