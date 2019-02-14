Vezirköprü Ziraat Odasında Kaya Güven Tazeledi

Vezirköprü
Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Arslan Kaya seçildi. Atatürk
İş Merkezi konferans salonunda düzenlenen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Arslan Kaya ile Osman Kuzubaş aday oldu.
Yapılan seçimde oy kullanan 102 delegeden 57'sinin oyunu alan Kaya, tekrar başkanlığa getirildi. Kuzubaş'ın 44 oyda kaldığı seçimde 1 oy da geçersiz sayıldı.
Yönetim kurulu ise Adem Başar, Kamil Öncel, Arslan Yıldırım, İbrahim Akdemir
, Necati Ünal, Ramazan Yanar, Nurettin Kartal
, Fahrettin Dursun, Samet Cevher, Ramazan Arslan
, Ahmet Düzenli, Azim Koç, Dursun Kabuklu, Ahmet Duran, Gültekin Kaya, Adem Hancı, Necip Cingöz, Mestan Kurum, Gülami Sağlam ve Hami Güler'den oluştu.
Genel kurula Samsun
Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Havza
Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç
, Ladik
Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Kavak
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Orhan Şahin
, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, CHP
Vezirköprü İlçe Başkanı İbrahim Gürbüz
, İYİ Parti
İlçe Başkanı Salih Gürbüz, CHP Vezirköprü Belediye Başkan adayı Onur Bayburtlu
ile delegeler katıldı.