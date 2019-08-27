Son Dakika Haberleri: Vezirköprülü gençlerin hedefi Samsunspor olacak
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Vezirköprülü gençlerin hedefi Samsunspor olacak

1 saat önce

Samsun Amatör Küme takımlarından Vezirköprü Belediyespor, Samsunspor ile Altyapı Akademik Eğitim ve Futbolcu Protokol Anlaşması gerçekleştirdi.

Vezirköprülü gençlerin hedefi Samsunspor olacak, System.String[]

Samsun Amatör Küme takımlarından Vezirköprü Belediyespor, Samsunspor ile Altyapı Akademik Eğitim ve Futbolcu Protokol Anlaşması gerçekleştirdi.


Samsun'da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele eden Vezirköprü Belediyespor'un 22 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmamıştı. Toplantıya başkan dışında katılan olmayınca kongre 27 Temmuz'a ertelenmişti. Samsun amatörünün köklü kulüpleri arasında yer alan ve sahipsiz kalan Vezirköprü Belediyespor'da yapılan kongrede aday olan iş adamı Onur Karakuş başkan seçilmişti.


Vezirköprü'de gençlerin sahipsiz kalmaması için yeniden yapılanmaya giden Başkan Karakuş, yaptığı girişimler sonucunda Samsunspor ile Altyapı Akademik Eğitim ve Futbolcu Protokol Anlaşması gerçekleştirildi. Yapılan anlaşmadan dolayı son derece memnun olan Karakuş, "Hem kulübümüze hem de Samsunumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Samsunspor, Vezirköprü, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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