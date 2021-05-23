Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver - Son Dakika

Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver

23.05.2021 10:40
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver, System.String[]

Vezirler diyarı Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü "yassı semaver", 200 yıldan beri geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Vezirler diyarı Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü "yassı semaver", 200 yıldan beri geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Coğrafi işareti alınan semaverin ilçedeki son ustası olan Sebahattin Aktaş, semaverin Vezirköprü'ye ait olmadığına dair sosyal medya tartışmalarına "200 yıllık geleneği yok sayamazlar" diyerek tepki gösterdi.

Vezirköprü ilçesinin tarihi Bedesten Çarşısı'nda yassı semaver imalatına devam eden 26 yıllık usta Sebahattin Aktaş (36), "Yassı semaver Vezirköprü'ye ait bir işçilikle birlikte tüm Türkiye, hatta tüm dünyaya üretilmektedir. Yaklaşık 200 yıldır buradan çıkmaktadır. 200 yıllık geleneği yok sayamazlar. Vezirköprü'ye ait olmadığına dair sosyal medyada asılsız haberler yayınlanmaktadır. Hiçbir şekilde fabrikasyon bir araç kullanılmamaktadır" dedi.

"Çırağım yok"

26 yıldır bu işi yaptığını anlatan Aktaş, "Önceden 40 usta vardı bir kısmı emekli oldu, bir kısmı vefat etti. Şimdi ise bir tek ben kaldım. Benden sonra kimse yok, benim çırağım da yok. Böyle geçinmeye çalışıyorum. Hayatımı böyle idame ettirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"El emeği, el işçiliği, göz nurudur"

Semaverin bakır, bronz ve pirinç levhalarla 36 parçadan oluştuğunu ve diğerlerinden ayrı olarak yassı şekilde imal edildiğini belirten Aktaş, "Yassı olmayan semaverlerde bir sürü malzeme kullanılıyor. Sıvama tezgahı, prestij makinesi, punta, pres, silindir kullanılmaktadır. Yassı olan semaverlerde ise bakır, kalaylı teneke, lehim, nişadır, tuz ruhu kullanılmaktadır. Araçlar ise havya demiri, kordon makinesi çekiç kullanılmaktadır. Bununla birlikte tamamen kendime ait olan düdüklü tencereden esinlenerek geliştirdiğim kaynadığında öten düdüklü semaver de yaptım" dedi.

Aktaş'ın yaptığı semaverler büyüklüğüne göre 100 ila 350 TL arası fiyatta alıcı buluyor.

"Almanlar hayran kalmışlar"

Vezirköprü'nün semaver ile bütünleştiğini, hatta adına dörtlükler kaleme alındığını belirten Azim Uysal isimli vatandaş, "Semaver maketi pek güzel bir şey, niçin kaldırsınlar. Kaldırmalarını hiç ama hiç istemiyorum. Ayrıca Vezirköprü semaverini bilmeyen yoktur. Bazı kesimler, özellikle şehir dışı kesimler kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir. Ancak kesinlikle asılsızdır. Havza'da kurulan fabrikanın ustası da Vezirköprülüdür. Bir rivayete göre Vezirköprü'den Almanya'ya çalışmaya giden bir vatandaşımız yanında giderken semaver götürmüş. Bize özgü bir semaver ve Almanlar hangi makinelerle üretildiğini sormuş. Gurbetçi hemşerimiz ise el işi olduğunu söyleyince inanmamışlar. Almanlar hayran kalmışlar. Şehrin girişindeki maket yeterli değil, semaver daha çok tanıtılmalı" şeklinde konuştu.

"Vezirköprü'nün öz malı"

Sosyal medyada da gündem konusu haline gelen semaver anıtı hakkında Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis açıklamalarda bulundu. Yıllar öncesine dayanan ve kasaba ahalisi tarafından benimsenmiş bir sembol olduğunu dile getiren Edis, "Tarlada, evde, bahçede ve piknik alanlarında oldukça kullanışlı bir aletimizdir. Yassı semaverin tescilini yaptık, coğrafi işaretini aldık. Yassı semaver Vezirköprü'nün öz malıdır. Halkımız tarafından sahiplenilmiş ve korunarak bu zamana kadar gelmiştir. Biz semaver maketini 4 yıl önce şehrin girişine koyduk ve orada muhafaza ediyoruz. Bedesten Çarşımızda bunun imalatı yapılıyor" dedi.

İlçe halkından Aşık Rasim Genç ise semaver için, "Güzeldir yoktur günahı/ Şen olur yayla zamanı/ Semaver mangal dumanı/Tüter Vezirköprü yaylasında" şeklinde bir dörtlük yazdı. - SAMSUN

Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver
Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver

Vezirköprü, Hisarcık, Almanlar, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti

Son Dakika Haberleri
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
12:10 Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:53 Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş
11:50 Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler         
12:20
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 12:36:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement