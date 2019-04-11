Son Dakika Haberleri: Vezirler Şehri"Ndeki Alaca Cami Yenilendi

Vezirler Şehri"Ndeki Alaca Cami Yenilendi

1 saat önce

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami, cumartesi günü yeniden ibadete açılacak.

Vezirler Şehri
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami, cumartesi günü yeniden ibadete açılacak.

Osmanlı döneminde çıkardığı çok sayıda vezir nedeniyle "Vezirler Şehri" olarak da bilinen Travnik'in sembollerinden olan bu Osmanlı mirasının yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenecek törene, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de katılacak.

Özellikle renkli duvar süslemeleri ile bilinen bu tarihi caminin restorasyonuna 2017'de başlanmıştı.

VGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Alaca Cami'nin olduğu alana ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi. İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edildi.

Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen bu tarihi cami, bombardımandan zarar gördüğü için 1945'te restore edildi.

Alaca Cami adını, içinde ve dış cephesindeki Rumiler, servi ve ağaç desenleri ile nadir bezemelerden alıyor.

Kiseljak'ta da divanhanenin taş koyma merasimi yapılacak

Açıklamada ayrıca 25 Kasım 2018'de VGM ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokole binaen rekonstrüksiyonu yapılacak Kiseljak şehrindeki Han Ploca Divanhanesi'nin taş koyma merasiminin ise yarın yapılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:12 Kaynak: AA
Güncel
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