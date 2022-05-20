Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda izcilik kampları düzenlenecek

Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirsuyu Tabiat Parkı, izcilik alanında değerlendirilecek.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kaymakam Halid Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemede gelecekte yapılması planlanan ulusal ve uluslararası izcilik kampları için kullanılabilecek yazlık ve kışlık kamp alanlarını hakkında istişare yapıldı.

Ardından ilçe merkezine dönen heyet, ilçede yürütülen Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yürütülen yetenek taramasına katılan antrenör ve öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye genelinde yapılan Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Vezirköprü'de Spor Salonu ile Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde yapılan taramalarda 4 bin 218 öğrencinin değerlendirileceği bildirildi.