Vezneciler'deki terör saldırısı davasında mütalaa - Son Dakika

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 4 tutuklu sanık getirilirken, 4 tutuklu sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

Olayla ilgili detaylara yer verilen mütalaada, terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı polis 44 kişinin de yaralandığı anlatıldı.

Mütalaada, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Orhan ve Elif Yıldırım yönünden dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Savcılık mütalaasında, sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", yaralanan 16 polis için ayrı ayrı 16 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs", yaralanan 28 sivil için ayrı ayrı "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, sanıklardan Gülşen Bahadır hakkında da 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtildi.

Sanıklardan Gamze Zere Karadağ'ın, Vezneciler'deki bombalı saldırı ile 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş Vodafone Park çevresinde çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı eyleminde "yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan mütalaada, Karadağ'ın 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık mütalaasında, diğer 7 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma, sanık ve avukatların mütalaaya karşı beyanlarının alınması amacıyla ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama", "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede diğer 12 sanığın da benzer suçlardan değişik oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.