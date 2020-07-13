Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası - Son Dakika

Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası

Terör örgütü PKK tarafından Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin terör örgütü elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 11'i firari, 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı...

Terör örgütü PKK tarafından Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin terör örgütü elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 11'i firari, 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 13 kez, 1 sanık ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Dosyayı karara bağlayacağını belirten mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar tek tek söz alarak, beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Sever ve Murat Bal'ı "Anayasa'yı ihlal" suçu ile 12 kişinin ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçundan toplam 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, bu iki sanığın ayrıca Vezneciler'deki saldırıda yaralanan 44 kişiyi yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından 893'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Gülşen Bahadır'a 12 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından toplam 893 yıl hapis cezası verdi.

Beşiktaş'taki terör saldırısında sanık olarak yargılanırken Vezneciler'deki terör saldırısı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle dosyası bu mahkemeye gelen sanık Gamze Zere Karadağ'ın Beşiktaş'taki terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle 920 yıl, aynı olayda 242 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 2 bin 420 yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 6 yıl ve "Anayasa'yı ihlal" suçundan 20 yıl olmak üzere toplam 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, Vezneciler saldırısı ile ilgili dosyadan ise davanın reddini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay, sanık Ahmet Erdem, Mehmet Yener, Şerafettin Yılmaz ve Hasan Turan'ı aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ile Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkgöz, Nuriye Keşbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıklar Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak ve Şerafettin Yılmaz'ın adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

Vezneciler, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası - Son Dakika
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