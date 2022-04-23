Vezneciler şehidinin oğlu, babasının adının verildiği okulda 23 Nisan şiiri okudu - Son Dakika

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü'nün oğlu, babasının adının verildiği okulda 23 Nisan şiiri okudu.

Şehidin de eğitim gördüğü ve adının verildiği Zeytinburnu'ndaki Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi.

Etkinlikte, şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün hiç görmediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü 23 Nisan konulu şiir okudu.

Çocukların 23 Nisan'ı coşkuyla kutladığı etkinliğe, şehit Karagözlü'nün ailesi, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis meslektaşları katıldı.