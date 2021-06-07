Vezneciler şehitleri anıldı - Son Dakika

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına ailelerin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra, Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün yakını Ahmet Sütçü şehitlerin anısına kaleme aldığı şiiri okudu.

Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Haziran 2016'dan bu yana beş yıl geçtiğini ifade ederek, "Bizim için çok zor oldu. Gene buradayız, kabri başındayız. Buradan şehitlerin babası, mazlumların babası Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı iletiyorum. Çok görüşmek istedim ama görüşemedim. CİMER'den de yazdım ama bir türlü buluşma olmadı. İnşallah sesimizi duyar, telefonla da olsa görüşmek istiyorum." dedi.

Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.