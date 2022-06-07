Vezneciler şehitleri anıldı - Son Dakika
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Vezneciler şehitleri anıldı

07.06.2022 15:06
Vezneciler şehitleri anıldı

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına ailelerin yanı sıra bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma saat 12.00'de başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra, karanfiller bırakıldı.


- İstanbul
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Vezneciler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezneciler şehitleri anıldı - Son Dakika

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