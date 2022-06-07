Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına ailelerin yanı sıra bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma saat 12.00'de başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra, karanfiller bırakıldı.

Kaynak: DHA

Vezneciler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vezneciler şehitleri anıldı - Son Dakika

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