Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi - Son Dakika

Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi

21 dakika önce

İtalya'da milattan sonra (MS) 79 yılında patlayan Vezüv Yanardağı'nın lavları altında kalan bir kurbanın beyninin aşırı sıcaktan cama dönüştüğü ortaya çıktı.

Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi, System.String[]

İtalya'da milattan sonra (MS) 79 yılında patlayan Vezüv Yanardağı'nın lavları altında kalan bir kurbanın beyninin aşırı sıcaktan cama dönüştüğü ortaya çıktı.

Federico II Napoli Üniversitesinde görevli adli antropolog doktor Pier Paola Petrone liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

Çalışma sırasında Herculaneum kentinde yapılan kazılarda 1960'larda gün yüzüne çıkarılan taşlaşmış kurbanın kafatasından siyah camsı bir maddenin kalıntıları çıkarıldı.

Bilim insanları, bu maddenin, kurbanın aşırı sıcakta yanan ve hızlıca soğuyan beyninin cama dönüşmüş hali olduğunu ortaya koydu.

Petrone, "Çok eski zamanlardan bir beynin saklı kalması, son derece nadir rastlanan bir bulgu. Sıcakla sırlanmış antik insan beyni kalıntıları ilk kez keşfediliyor." ifadesini kullandı.

Yanardağ patladığında 20'li yaşlarında olduğu sanılan kurbanın üzeri lavlarla örtüldüğünde tahta bir yatakta yattığı, büyük olasılıkla hemen öldüğü, bedenine yakın tahta parçasının, 520 dereceye ulaşılmış olduğunu gösterdiği belirtildi.

Napoli'nin doğusunda bulunan Vezüv Yanardağı, MS 79 yılında patlamış, kısa bir süre içerisinde tüm Pompei'yi toplu bir mezarlığa dönüştürmüştü.

Felakette Pompei, Herculaneum ve Stabia kentleri lavlar altında kalmıştı.

New England Journal, Napoli, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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