VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali\'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi oynanan yarı final serisinin ardından 3-2'lik skor ile 1907 Fenerbahçe Espor oluyor. 1907 Fenerbahçe Espor bu sene inandıkları kadro ile resmen destan yazıyor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisini 3-2'lık skor ile kazanarak adını final serisine yazdırdı. Başarılı takım yarın oynanacak fastPay Wildcats – Galatasaray Espor maçının kazananı ile finalde mücadele edecek. Yarınki maçın ardından final serisinde bir derbi mücadelesi izleyecek miyiz hep beraber göreceğiz.