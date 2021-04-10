VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor! - Son Dakika

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali\'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!
Son Güncelleme: 10.04.2021 18:31

VFŞL 2021 Kış Mevsimi finallerinde, final biletinin sahibi 1907 Fenerbahçe Espor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi oynanan yarı final serisinin ardından 3-2'lik skor ile 1907 Fenerbahçe Espor oluyor. 1907 Fenerbahçe Espor bu sene inandıkları kadro ile resmen destan yazıyor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisini 3-2'lık skor ile kazanarak adını final serisine yazdırdı. Başarılı takım yarın oynanacak fastPay Wildcats – Galatasaray Espor maçının kazananı ile finalde mücadele edecek. Yarınki maçın ardından final serisinde bir derbi mücadelesi izleyecek miyiz hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Sadece Haberler VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor! - Son Dakika
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