VFŞL 2021 Kış Mevsimi finalisti İstanbul Wildcats\'in detaylı analizi sizlerle!

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2021 'nin diğer takımı İstanbul Wildcats, geçtiğimiz sene de Kış Mevsimi'nde finale yükselmeyi başarmıştı. Finalde 1907 Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Bu sene takıma ekledikleri tecrübeli oyuncularla yeniden finale çıkmayı başararak geçen senenin rövanşını alma şansına sahip oldular.

Wildcats'in normal sezonu performansı

Sezon öncesinde Kaori ve Pbd ile yollarını ayırarak Holy-Farfetch ikilisini kadrosuna katan İstanbul Wildcats ligin en büyük üç favorisinden biri olarak görülüyordu. Galatasaray ve SuperMassive ile birlikte kadro kalitesi olarak ön plana çıkıyordu.

Wildcats'in kadro yapılanmasını övmemek haksızlık olur. Bir süredir beraber oynayan yetenekli ve genç bir nüve yakalamayı başardılar. Üst koridorda StarScreen, orta koridorda Serin ve ormanda Ferret hem akademide hem de ligde beraber oynayarak aralarında bir oyun aklı oluşturmuş durumda. Geçtiğimiz mevsim normal sezonu kırıp geçirmişlerdi fakat finalde tecrübesizlikleri handikapa dönüşmüştü. Bu mevsim takımın belki de tek açığını kapatmış durumdalar. Alt koridorda geçen sene onları kupadan eden Holy-Farfetch ikilisini takımın tecrübe ve lider eksiğini kapatmak için kullanıyorlar.

Wildcats normal sezona beklediği gibi başlamıştı. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet 3 mağlubiyet, ikinci yarısında 8 galibiyet 1 mağlubiyet alarak liderlik için SuperMassive'den sonra en iyi aday gibi gözüktü. 5Ronin ve Beşiktaş'a kaptırdığı maçlar canlarını sıksa da sezon başına kıyasla ileriki haftalarda daha iyi durumda olacaklarını biliyorduk. Onların asıl memnun olmadığı nokta direkt rakiplerine karşı aldıkları yenilgilerdi. SuperMassive karşısında IW'nin varlık gösteremeden mağlup olması biraz düşündürmüştü. Alt koridorda Farfetch tüm sezon boyunca muhteşem performans sergilese de ligin ortalarına kadar HolyPhoenix'in kötü gözükmesi endişe vericiydi.

Ligin ikinci yarısında ise aşağıda da detaylı belirteceğimiz en büyük problemini çözerek oyunlarını daha ileriye taşıdılar. Halihazırda erken oyunu en iyi oynayan takım olarak orta ve geç oyundaki karar mekanizmalarını da geliştirdiler. Maçlar içerisinde rakiplerinin oyunu soğutması problemini çözerek daha boğucu bir oyun sistemini benimsediler.

IW'nin sezon içerisinde gördüğümüz en büyük problemi

HolyPhoenix'in performansının düşük olması takımın birincil sorunu değildi. Asıl sorun Wildcats'in orta oyunda hiçbir şey yapmamasıydı. Erken oyunda üstünlüğü elde ediyorlar, fakat bu üstünlüğü orta oyunda kendi lehlerine kullanamıyorlardı. 25.dakikaya gelindiğinde el freni çekiyor gibiydiler. Hamle denemiyorlar, sanki rakiplerinden gerideymiş gibi oynuyorlardı. Halbuki maçların başlangıcını çok iyi getiriyorlardı. Elindeki üstünlükleri adeta hediye ediyorlardı. Özellikle direkt rakibi SuperMassive oyunu soğutabilen, geç oyunda maçı kapatabilecek avantajlar yakalayabilen bir takım olduğu için Wildcats'in bu sorunu acilen çözmesi gerekiyordu.

Nitekim ligin ikinci yarısından itibaren IW, oyunundaki küçük pürüzleri de düzelterek yukarıda bahsettiğimiz orta oyundaki kötü alışkanlığından vazgeçti. HolyPhoenix'in de işlerin içine dahil olmasıyla daha dengeli bir oyun yapısı benimsediler. Holy ve Farfetch takımın yegane probleminin çözülmesine liderlik eden oyunculardı.

Yarı finalde GS karşısında Wildcats

Normal sezonun sonlarına doğru Ruvelius transferinden sonra ivme kazanan GS ile sezonun genelinde bir adım daha önde gözüken IW arasında oynanan yarı final serisi seyir zevki açısından yüksek bir mücadele oldu. İlk iki maçta Mojito ile erken oyunda inisiyatifi eline alan GS, Wildcats'in alt koridorda Kalista seçiminden bir sonuç çıkaramamasıyla birlikte seride 2-0 öne geçti.

Üçüncü maçla birlikte IW alt koridordan ciddi fark yaratmaya başladı.Özellikle alt koridorda arka çalıdaki totemlere atılan ışınlanlarla birlikte sürekli rakibini 3v2 yakalamayı başararak HolyPhoenix'e kaynak aktarmayı başardılar. Samira'nın erken oyundaki all-in potansiyelini çok iyi kullanan Wildcats StarScreen ve Holy'in iyi oyunlarıyla seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. GS tarafında Galio ve Graves seçimi pek bir işe yaramadı.

Beşinci maçta beğenilen nokta

İstanbul Wildcats'in seride 2-0 geriye düşmesi eleştirilebilir. Daha sonrasında seriyi eşitlemeleri takdir edilebilir. Fakat beşinci maçta şampiyon seçim ekranında gösterdikleri adaptasyon belki de onlara seriyi getirdi.Karşı üst koridoru görmeden Gnar alan GS'ye IW tarafı Malphite seçimiyle çok iyi karşılık verdi. Malphite Gnar'a karşı hem koridor aşamasında rahat ediyor hem de Velkoz'a karşı bir tehdit olarak kullanılabiliyordu. HolyPhoenix'e belki de en rahat ettiği şampiyonu verdiler. Yanına da takım arkadaşlarını rakibin anlık hasarından koruyabilecek Tahm Kench'i gönderdiler. Karşı takımda ön tarafları tutabilecek tank şampiyon olmaması sebebiyle Malphite'ın ulti korkusu rakibi geride tutmak için yetti.

Galatasaray kırmızı taraftaki karşı seçim hakkını çok kötü kullandı. Son sıradan Rell seçecekseniz neden karşı seçim hakkını destek için kullanıyorsunuz? Rell'in engage'ine en iyi cevap veren Tahm Kench'i neden yasaklamıyorsunuz? Rakibiniz ilk seçimden Tristana almamışsa neden siz alabildiğiniz halde şampiyonun tekli koridordaki gücünü kullanmıyorsunuz? Tüm bu hatalara Wildcats çok iyi cevap vererek serinin son karşılaşmasını zorlanmadan kazandı.

İstanbul Wildcats'in şampiyonluk şansı

IW'yi finalde Fenerbahçe'nin bir adım önüne koyan ana etmen hem rakibinin tecrübesiz olması hem de takımda VFŞL tarihinin en çok şampiyon olan oyuncularından biri olan HolyPhoenix'in olmasıdır. Final heyecanı çeyrek final ve yarı finalden çok farklıdır. Bu noktada Fenerbahçe'nin tecrübesizliğini iyi değerlendirebilirler. Ayrıca maçların sahnede oynanacağını düşünürsek Wildcats'in genç oyuncularının bile geçen seneden gelen bir final tecrübesi var. Fenerbahçe tarafında ise eller titreyebilir.

Oyun olarak iki takımın erken oyunu arasında dağlar kadar fark var. Wildcats, ormancısı Ferret'in rahat ettiği neredeyse her maçı kazandı. Erken oyunda elde ettikleri üstünlüğü rakibi boğmak için kullanabiliyorlar. Geç oyunda da öncesine kıyasla daha iyi durumdalar. Eğer oyun Ferret'in inisiyatifinde giderse Fenerbahçe karşısında avantajlılar. Bunun yanında alt koridorda HolyPhoenix'e karşı Kalista ve Senna yasaklaması gelecektir. Wildcats buradan diğer oyuncuları için yarar sağlayabilir. Üst koridorda Renekton'u çekinmeden kullanabilen bir takım. Fenerbahçe'nin buna karşı net yanıtını görmedik.

IW'nin çözmesi gereken ufak bir sorun Serin'in sadece kontrol büyücülerine yönelmesi. Bunu ya Stillnumb'ın şampiyon havuzuna saldırarak ya da kendileri de fiziksel hasar odaklı orta koridor şampiyonlarına yönelerek çözebilirler. Yarı finalde gördük ki Fenerbahçe, SuperMassive karşısında üst ve orta koridorda Yone, Irelia, Nocturne gibi seçimlerle fark yarattı. Serin ve Ksaez'in benzer profile sahip olması sebebiyle aynı durumu finalde de görebiliriz. Wildcats'in buna dikkat etmesi gerekiyor.