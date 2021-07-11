VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor - Son Dakika

VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor

VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor
Son Güncelleme: 12.07.2021 10:56

#VFŞL 2021 5. hafta ikinci gün heyecanı saat 14.00'te NASR - GAL mücadelesi ile başlıyor!

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından, bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 5. hafta sona erecek.

Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının sonuçlarına göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Espor Kaybetmiyor!

Saat 17.00'de gerçekleşecek Galatasaray Espor ve Dark Passage arasındaki mücadelenin sonucu birçok VFŞL takipçisi tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray Espor namağlup bir şekilde ligin zirvesinde bulunuyor. Dün oynana Galakticos mücadelesinde geri düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Dark Passage ise 9 maçta aldığı (4G - 5M) 5 Ronin ve Beşiktaş ile beşinci sırayı paylaşıyor.

VFŞL 5. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları - Güncelleniyor

NASR Esports 1-0 Galakticos

Beşiktaş 1-0 Team Aurora

SuperMassive Blaze -16.00- 5 Ronin

Dark Passage -17.00- Galatasaray Espor

fastPay Wildcats -18.00- 1907 Fenerbahçe Espor

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 5. hafta 2. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmaları Lolespor ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Galatasaray Espor, Beşiktaş, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor - Son Dakika
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