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VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 1.Hafta 1.Gün sona erdi - Son Dakika

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 1.Hafta 1.Gün sona erdi

12.06.2021 23:00
VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 1.Hafta 1.Gün sona erdi, System.String[]

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi'nin ilk günü sona erdi.

Merak ve heyecan ile beklenen VFŞL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta birinci gün karşılaşmaları sona erdi. Saat 14: 00'da başlayan mevsimin açılış karşılaşmasında fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor ekipleri karşı karşıya geldi.

11.11 yamasında oynanan karşılaşmaların ilkinde IW ekibinden Serin maçın başından beri oyunu ile öne çıkan isimlerden biri oldu. Neredeyse 29.dakikaya kadar kafa kafaya giden mücadelede 1907 Fenerbahçe Espor'un kaybettiği iki takım savaşı ardından oyunun galibi belli oldu ve mevsimin ilk zaferine fastPay Wildcats ulaştı.

Sıra saat 15: 00'da başlaması gereken NASR ESPORTS – GALAKTICOS karşılaşmasına geldiğinde ise her iki takımın da  takım evlerinin olduğu bölgede yaşanan bir elektrik şebekesi arızası nedeniyle karşılaşmanın gün sonuna ertelendiği duyuruldu. Böylece diğer karşılaşmalar bir saat erken oynandı ve sıra Team Aurora ile Beşiktaş karşılaşmasına geldi.

2021 Yaz Mevsimi birinci hafta birinci günün ikinci karşılaşması ise daha hızlı başladı. İlk kanın 11.dakikada döküldüğü maçta Beşiktaş ekibi oyunun başında eline aldığı ipleri bırakmadı ve 29.dakika rakibi Team Aurora'nın Nexus'unu yok ederek galibiyete ulaştı.

Saat 16: 00'da ise Galatasaray Espor,  Dark Passage ile karşılaştı. İlk kanı kule altında daha ilk dakikalarda alan Dark Passage ekibi karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da önemli adımlar atarak hanesine ölüm ve kule sayılarını yazdırdı. Fakat dakika 15'te kaybettiği takım savaşı ile DP rakibinin durumu eşitlemesine imkan sağladı. 21.dakikaya geldiğimiz  ise DP yine bir takım savaşı kaybetti ve Galatasaray ekibi maçta öne geçti. Bu kayıptan sonra rakibine fırsat vermeyen Galatasaray ekibi galibiyete ulaşan taraf oldu.

Günün dördüncü karşılaşması Papara SuperMassive ile 5 Ronin takımlarının mücadelesine sahne oldu. Günün diğer karşılaşmalarına göre oldukça hızlı başlaya maçın 15.dakikasına kadar süren kafa kafaya rekabette SuperMassive altın farkını açmaya başladı. 19.dakikada galibiyet ile ayrıldığı takım savaşı ve aldığı ejderhanın ardından SuperMassive öne geçse de 5 Ronin maçı kafa kafaya götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın devamında fazla yanlış adım atmayan SuperMassive ekibi 40.dakikada kazandığı takım savaşının ardından hali hazırda yok etmiş olduğu inhibitörleri aştı ve 5 Ronin'in Nexus'unu yok etti.

Günün son karşılaşmasında ise teknik sıkıntılardan dolayı bir erteleme yaşayan NASR ESPORTS - GALAKTICOS arasında gerçekleşti. İlk takım savaşına 10.dakika şahit olduğumuz maçta sık sık izleyicileri heyecanlandıran anlara şahit olduk. Maçın aşından beri küçük adımlar ile rakibi ile arasındaki farkı açan NASR ESPORTS, 35.dakikada galibiyete ulaştı.

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi ilk gün sonuçları

14: 00 – fastPay Wildcats 1 – 0 1907 Fenerbahçe Espor

15: 00 – Team Aurora 0 – 1 Beşiktaş

16: 00 – Galatasaray Espor 1 – 0 Dark Passage

17: 00 – Papara SuperMassive 1 – 0 5 Ronin

18: 00 – NASR ESPORTS 1 – 0 GALAKTICOS

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VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 1.Hafta 1.Gün sona erdi

1907 Fenerbahçe Espor, Fastpay Wildcast, SuperMassive, Galatasaray, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 1.Hafta 1.Gün sona erdi - Son Dakika


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