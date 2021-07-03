VFŞL 2021 yaz mevsimi 4. hafta 1. gün karşılaşmaları başladı! – Güncelleniyor - Son Dakika

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 4. hafta birinci günü sona erecek. Günün ilk mücadelesi saat 14.00'de SuperMassive Blaze ve Galakticos arasında gerçekleşecek.
Saat 14.00'de başlayacak günün ilk maçının ardından, saat 18.00'deki fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor mücadelesi ile birlikte ilk gün karşılaşmaları tamamlanmış olacak.
2021 4. hafta birinci gününde heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.
VFŞL 4. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları
SuperMassive Blaze –14.00- Galakticos
Beşiktaş -15.00- 5 Ronin
Team Aurora –16.00- NASR Esports
Dark Passage –17.00- 1907 Fenerbahçe Espor
FastPay Wildcats –18.00- Galatasaray Espor
Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.
Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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