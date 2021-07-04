VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum belli oldu! - Son Dakika

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum Lolespor resmi Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. VFŞL Yaz Mevsimi'nde 4. hafta birinci gününü dün oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık.

Lolespor tarafından sunuculara ve izleyicilere yapılan maç sonu kim kazanır tahminlerinde ise 4. haftanın ardından zirve yarışında durum şu şekilde oldu;

4 haftalık lig serüveninde oynanan 35 karşılaşmadan sonra 31 doğru tahmini ile zirvede Oğuz "" Avcı bulunmakta.

Hemen ardında ikinci sırada 30 doğru tahmin ile Kürşad "" Demirer yer alırken üçüncü sırada ise Kaan "" Kural 30 doğru tahmin ile zirve yarışını takip etmekte.

İzleyicilerin karşılaşmalardan önce oy verdiği Lolespor resmi hesabı ise 28 doğru tahmin ile 8. sırada bulunmakta.

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