VFŞL Yaz Mevsimi 2. hafta 1. gün karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika

VFŞL Yaz Mevsimi 2. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı.

'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci günü geride bırakıyoruz.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını sizleri için hazırladık.

Saat 14: 00'da başlayan günün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlandı.

VFŞL 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

NASR Esports 1-0 Beşiktaş

Dark Passage 0-1 Galakticos

Team Aurora 0-1 1907 Fenerbahçe Espor

Galatasaray Espor 1-0 5 Ronin

SuperMassive Blaze 1-0 fastPay Wildcats

VFŞL Yaz Mevsimi 2. haftasında günün ilk karşılaşması NASR Esports ve Beşiktaş arasında gerçekleşti. 34 Dakika süren karşılaşmayı NASR Esports, yaklaşık 12 bin altın farkı atarak kazandı.

NASR Esports 1-0 Beşiktaş

Oyun Süresi: 34: 31

Skor: 12 - 5

Altın: 65.0b - 53.3b

Alınan Kuleler: 11 - 0

Ejder: 2 - 3

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

Günün ikinci karşılaşmasında Dark Passage ve Galakticos mücadelesi vardı. 28 dakikalık mücadeleden galip ayrılan taraf Galakticos oldu.

Dark Passage 0-1 Galakticos

Oyun Süresi: 28: 12

Skor: 9 - 20

Altın: 44.4b - 56.1b

Alınan Kuleler: 2 - 10

Ejder: 1 - 2

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

Günün üçüncü karşılaşmasında Team Aurora ve 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. Ligde ki ilk galibiyetini almak isteyen 1907 Fenerbahçe Espor, derbi öncesi vadiden galibiyet ile ayrıldı.

Team Aurora 0-1 1907 Fenerbahçe Espor

Oyun Süresi: 28: 02

Skor: 7 - 16

Altın: 40.0b - 52.4b

Alınan Kuleler: 2 - 11

Ejder: 1 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

Günün dördüncü karşılaşmasında Galatasaray Espor ve 5 Ronin mücadelesi vardı. Pazar günü oynanacak derbi mücadelesi öncesi kazanmak isteyen Galatasaray Espor, 5 Ronin karşısında galip geldi.

Galatasaray Espor 1-0 5 Ronin

Oyun Süresi: 32: 43

Skor: 20 - 8

Altın: 64.8b - 50.4b

Alınan Kuleler: 9 - 1

Ejder: 4 - 0

Baron: 2 - 0

Alamet: 2 - 0

Günün beşinci ve son karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyordu. SuperMassive Blaze ve fastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 28 dakikanın sonunda, oldukça iyi bir oyun geçiren Papara SuperMassive oldu.

SuperMassive Blaze 1-0 fastPay Wildcats

Oyun Süresi: 28: 11

Skor: 11 - 2

Altın: 51.1b - 43.9b

Alınan Kuleler: 7 - 3

Ejder: 2 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 2

VFŞL 2. hafta 1. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

Puan Durumu

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 2. hafta ilk günü mücadelelerinin sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!