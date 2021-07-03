VFŞL Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika

VFŞL Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Şampiyonluk Ligi'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci gün sona erdi.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını Playerbros'ta sizleri için hazırladık.

Saat 14: 00'de başlayan SuperMassive Blaze ve Galakticos arasındaki mücadele 2.30 saat sürdü.

Riot Games'in VALORANT ve League of Legends sunucularının çökmesi ile birlikte mücadele uzun bir süre yarıda kaldı. Konu ile ilgili Lolespor tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. hafta 1. gün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NASR Esports ve Galatasaray Espor Namağlup devam ediyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 4. hafta 1. gün mücadelelerinin sonuçlanması ile birlikte toplamda şu ana kadar takımlar 7 karşılaşma oynadı. NASR Esports lig aşamasında şimdiye kadar çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup durumda.

Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi Galatasaray Espor ve fastPay Wildcats arasındaki karşılaşmaydı. 46 skorun çıktığı karşılaşmada gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu ve böylelikle ligde NASR Esports ile birlikte zirvede namağlup bir şekilde yer alıyor.

VFŞL 4. Hafta 1. Gün Sonuçları

SuperMassive Blaze 0-1 Galakticos

Beşiktaş 1-0 5 Ronin

Team Aurora 0-1 NASR Esports

Dark Passage 1-0 1907 Fenerbahçe Espor

fastPay Wildcats 0-1 Galatasaray Espor

VFŞL Yaz Mevsimi 4. Hafta 1. Gün Özetleri ve Hızlı İstatistikleri

SuperMassive Blaze 0-1 Galakticos

Günün ilk mücadelesi 2.30 saat sürdü ve kazanan ekip Galakticos oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 33.06

Skor: 16 - 27

Altın: 55.9b - 64.4b

Alınan Kuleler: 2 - 9

Ejder: 0 - 4

Baron: 1 - 1

Alamet: 0 – 1

Beşiktaş 1-0 5 Ronin

Günün ikinci mücadelesi Beşiktaş ve 5 Ronin arasında gerçekleşti. 36 dakika sonunda mücadelenin galibi Beşiktaş oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 36.16

Skor: 17 - 11

Altın: 67.7b - 64.7b

Alınan Kuleler: 9 - 5

Ejder: 3 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 2

Team Aurora 0-1 NASR Esports

Günün üçüncü mücadelesi NASR Esports kazandı ve galibiyet serisi bozmadı. Team Aurora'nın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 27.44

Skor: 5 - 11

Altın: 40.2b - 53.7b

Alınan Kuleler: 1 - 11

Ejder: 1 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

Dark Passage 1-0 1907 Fenerbahçe Espor

Günün dördüncü mücadelesi 28 dakika sürdü. Mücadelenin galibi aldığı 14 skorla Dark Passage oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 28.53

Skor: 14 - 8

Altın: 55.3b - 47.3b

Alınan Kuleler: 9 - 3

Ejder: 2 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 2

fastPay Wildcats 0-1 Galatasaray Espor

Günün beşinci ve son karşılaşmasından gülen taraf 45 dakika sonunda Galatasaray Espor oldu. fastPay Wildcats lig aşamasında 4. mağlubiyetini aldı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 45.44

Skor: 18 - 28

Altın: 73.6b - 88.4b

Alınan Kuleler: 7 - 11

Ejder: 4 - 2

Baron: 1 - 3

Alamet: 1 - 1

Kadim Ejderha: 0 - 1

VFŞL'de 4. hafta 1. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 4. hafta 1. gün sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!