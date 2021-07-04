VFŞL Yaz Mevsimi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika

VFŞL Yaz Mevsimi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Şampiyonluk Ligi'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci gün sona erdi.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını 'ta sizleri için hazırladık.

Saat 15.00'te başlayan Team Aurora ve Galakticos arasındaki mücadele 21 dakika sürdü.

4. hafta 2. gün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Espor Kaybetmiyor!

VFŞL'de çıktıkları 7 karşılaşmayı kazanan 2 takım bugün karşı karşıya geldi. NASR Esports karşısında 33 dakika süren karşılaşmayı 16-5'lik skorlar Galatasaray Espor kazandı. Böylelikle Sarı-Kırmızılı ekip namağlup olarak puan durumunda 1. sırada yer alıyor.

Derbi Mücadelesi: 1907 Fenerbahçe Espor - Beşiktaş

41 dakika süren derbi mücadelesinin galibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu galibiyet ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor. (4 Galibiyet/ 4 Mağlubiyet) 1907 Fenerbahçe Espor ise bugün de kaybederek 1 galibiyet 7 mağlubiyet ile VFŞL'de kendine 9. sırada yer buldu.

VFŞL 4. Hafta 2. Gün Sonuçları

NASR Esports 0-1 Galatasaray Espor

Team Aurora 0-1 Galakticos

SuperMassive Blaze 0-1 Dark Passage

5 Ronin 1-0 fastPay Wildcats

1907 Fenerbahçe Espor 0–1 Beşiktaş

VFŞL Yaz Mevsimi 4. Hafta 2. Gün Özetleri ve Hızlı İstatistikleri

NASR Esports 0-1 Galatasaray Espor

Günün ilk mücadelesi 33 dakika sürdü ve Galatasaray Espor galip geldi.

Oyun Süresi: 33.45

Skor: 16 - 5

Altın: 66.0b - 52.5b

Alınan Kuleler: 10 - 2

Ejder: 0 - 4

Baron: 2 - 0

Alamet: 2 - 0

Team Aurora 0-1 Galakticos

Günün ikinci mücadelesi 21 dakika sürdü ve oldukça dominant bir performans ile Galakticos galip geldi.

Oyun Süresi: 21.58

Skor: 4 - 14

Altın: 33.3b - 47.0b

Alınan Kuleler: 0 - 8

Ejder: 1 - 2

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 1

SuperMassive Blaze 0-1 Dark Passage

Günün üçüncü mücadelesini Dark Passage kazandı ve VFŞL'de 3. galibiyetini aldı. SuperMassive Blaze ise aldığı dört galibiyet ile 4. sırada yer alıyor.

Oyun Süresi: 30.50

Skor: 7 - 15

Altın: 47.9b - 57.4b

Alınan Kuleler: 2 - 9

Ejder: 1 - 4

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

5 Ronin 1-0 fastPay Wildcats

Günün dördüncü mücadelesi 35 dakika sürdü ve 5 Ronin yaklaşık 8bin altın farkı ile mücadeleden galip ayrıldı.

Oyun Süresi: 35.48

Skor: 13 - 7

Altın: 64.b4 - 56.8b

Alınan Kuleler: 8 - 3

Ejder: 4 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 2

1907 Fenerbahçe Espor 0-1 Beşiktaş

Günün sonucu merakla beklenilen derbi mücadelesinde kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Oyun Süresi: 41.32

Skor: 12 - 19

Altın: 69.8b - 78.1b

Alınan Kuleler: 3 - 11

Ejder: 3 - 4

Baron: 0 - 3

Alamet: 0 - 2

VFŞL'de 4. hafta 2. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 4. hafta 2. gün sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!