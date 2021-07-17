VFŞL Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları sona erdi

VFŞL Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Şampiyonluk Ligi'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci gün sona erdi.

Team Aurora, 5 Ronin'e karşı oynadığı mücadeleyi kazandı. VFŞL'de son galibiyetini 363 gün önce Royal Youth'a karşı almıştı ve bugün itibarıyla 32 maç sonra kazanmış oldu. Derbi mücadelesinde oldukça rahat bir oyun geçiren ve gülen taraf Galatasaray Espor oldu.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını Playerbros'ta sizleri için hazırladık.

Karşılaşmalar her hafta olduğu gibi Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayımlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VFŞL 6. Hafta 1. Gün Sonuçları

5 Ronin 0 – 1 Team Aurora

1907 Fenerbahçe Espor 1-0 SuperMassive Blaze

NASR Esports 1-0 Dark Passage

FastPay Wildcats 0-1 Galakticos

Galatasaray Espor 1-0 Beşiktaş

VFŞL Yaz Mevsimi 6. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Hızlı İstatistikleri

5 Ronin 0-1 Team Aurora

Günün ilk mücadelesi 5 Ronin ve Team Aurora arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi Team Aurora oldu ve 32 maç sonra VFŞL'de galibiyet aldı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 41.13

Skor: 7 - 7

Altın: 73.6b - 70.8b

Alınan Kuleler: 9 - 8

Ejder: 1 - 4

Baron: 1 - 2

Alamet: 0 - 2

1907 Fenerbahçe Espor 1-0 SuperMassive Blaze

Günün ikinci mücadelesinde 2 yeni transferi ile çıkış yapmak isteyen 1907 Fenerbahçe Espor ve taraftarlarına bekleneni veremeyen SuperMassive Blaze karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 26 dakika sonunda FB Espor oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 26.01

Skor: 22 - 6

Altın: 52.8b - 38.5b

Alınan Kuleler: 10 - 1

Ejder: 3 - 0

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

NASR Esports 1-0 Dark Passage

Günün üçüncü mücadelesinde tek mağlubiyete sahip olarak yoluna devam eden NASR Esports ile geçtiğimiz hafta lider Galatasaray Espor karşısında kazanan Dark Passage mücadelesi vardı. Karşılaşmanın galibi Dark Passage oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 30.25

Skor: 10 - 9

Altın: 53.8b - 48.7b

Alınan Kuleler: 7 - 2

Ejder: 3 - 2

Baron: -

Alamet: 1 - 1

FastPay Wildcats 0-1 Galakticos

Günün dördüncü mücadelesi 46 dakika 30 saniye sürdü ve Galakticos kazandı. Bu mücadele 2021 yılında VFŞL'de en uzun süreli oynanan karşılaşma oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 46.60

Skor: 30 - 31

Altın: 85.2b - 93.1b

Alınan Kuleler: 8 - 10

Ejder: 3 - 4

Baron: 1 - 3

Alamet: 1 - 1

Galatasaray Espor 1-0 Beşiktaş

Derbi mücadelesinde kazanan taraf Galatasaray Espor oldu. 32 dakika süren karşılaşmada Sarı- Kırmızlı ekip 17-3'lük skorla Vadi'den galip ayrıldı ve zirvedeki yerini korudu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 32.05

Skor: 17 - 3

Altın: 65.3b - 48.7b

Alınan Kuleler: 11 - 1

Ejder: 4 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

VFŞL'de 6. hafta 1. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 6. hafta 1. gün sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!