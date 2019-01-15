Vgc'den Vali Bilmez'e Ziyaret
2 saat önce
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Yönetim Kurulu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti
(VGC) Yönetim Kurulu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Van Valiliği
ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez'i, büyükşehir belediyesindeki makamında ziyaret eden VGC heyeti, Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dilekleri sundu. Ziyarette VGC Başkanı Fatih
Sevinç'in yanı sıra Genel Sekreter Bişar Ulutaş
, Sayman Rıdvan Can
, yönetim kurulu üyeleri Cemal Aşan, Baki Karaca
ve Şükrü Akyüz yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Bilmez, kent için basının önemine değinerek, cemiyet üyelerine başarılar diledi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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