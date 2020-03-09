VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika Spor

VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı

26 dakika önce

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.

VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı, System.String[]

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.

VGC'den yapılan açıklamaya göre, 08 Mart'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından, bazı gazeteciler ile Vanspor kulüp yöneticileri arasında istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Etimesgut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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