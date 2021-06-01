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VHO Başkanı Ödül, "Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor" - Son Dakika

VHO Başkanı Ödül, "Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor"

01.06.2021 15:34
VHO Başkanı Ödül,

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 1 haziran Dünya Süt Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 1 haziran Dünya Süt Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Türkiye'de süt ürünleri sektöründe 500 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Ödül, "Dünya Süt Günü, süt tüketimini teşvik etmek amacıyla, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)tarafından 2001 yılında başlatılmıştır. Bu yılın teması; "Süt Sığırcılığı Sektöründe Sürdürülebilirlik" şeklinde belirlenerek Süt Sığırcılığının Dünyaya tekrar tanıtılması hedeflenmiştir. Dünya Süt Günü; Sütün sağlıklı beslenmedeki önemini, ekonomiye ve toplumsal hayata katkılarını hatırlatmak için güzel bir fırsat sunmaktadır. Gıda olan süt, her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşımanın yanı sıra üretim süreciyle de sürdürülebilir bir ekonomik kaynak yaratarak istihdam sağlayan bir üründür" dedi.

Ercan Ödül, "Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, gebe, emziren kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere her yaş grubu için, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketimi gerekirken, yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 su bardağı sağlıklı süt içilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat ülkemizde süt tüketimi kişi başına yılda ortalama 24-26 litre ile oldukça yetersiz seviyededir. Süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesimine aşılanması önem arz etmektedir. Erken yaşlarda başlayan süt içme alışkanlığının hayatın bütününe yayılmasını sağlayacak etkinliklere ve sektörler arası işbirliğine ihtiyaç vardır. Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam edilmekte olup, süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesinden onaylı ve denetimli 2000'in üzerinde işletme faaliyet göstermektedir. Ancak buna rağmen üretilen çiğ sütün yarısı kayıt dışı işlenmektedir" diye konuştu.

Ercan Ödül, "Türkiye'nin seçimi sağlıklı süt olmalıdır. Tüberküloz, Q Humması, bölgemizde de oldukça yaygın olarak görülen Brusella gibi insan sağlığını tehdit eden pek çok biyolojik ve kimyasal tehlikelerden ari, hilesiz süt ve süt ürünlerinin üretilmesi son derece önemlidir. Bu ise ancak veteriner hekim kontrolünde sağlıklı, yüksek verimli ve refah içerisinde yetiştirilen süt hayvanlarından asgari hijyen koşullarında elde edilen sütün soğuk zincir altında taşınması ve hijyenik olarak işlenmesi ve çiftlikten sofraya kadar olan bu süreçte gıda güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Sağlıklı bireyler için güvenli süt üretimine ve kişi başı yılda en az 300 kilo süt ve süt ürünü tüketme hedefine ulaşmak için, yeterli hayvan kaynağına sahip olabilmeliyiz. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şarttır. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak" Dünya Süt Günü'nün" ülkemizde ve tüm dünyada, sağlıklı süte erişimin kolaylaşarak, daha fazla tüketilmesi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratabilmeyi diliyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Dünya Süt Gününü kutluyor, ülkemiz, sektörümüz, hayvancılığımız ve mesleğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. "diye sözlerini noktaladı" şeklinde konuştu. - KARS

VHO Başkanı Ödül, Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor

Veteriner, İstihdam, Ardahan, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam VHO Başkanı Ödül, 'Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor' - Son Dakika


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