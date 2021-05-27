VIA Esports Club Valorant takımı açıklaması paylaşıldı! - Son Dakika
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VIA Esports Club Valorant takımı açıklaması paylaşıldı!

27.05.2021 12:26
VIA Esports Club Valorant takımı açıklaması paylaşıldı!

Organizasyon dün Valorant takımı ile ilgili son kararı verdi.

Espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda giriş yapan espor organizasyonu Via Esports Club Valorant takımı hakkında bir açıklama paylaştı.

Öncelikle mevcut Valorant kadrosu ile yollarını ayıran organizasyon şu açıklamayı paylaştı:

Valorant Takımımız ile Yollarımızı Ayrıma Kararı Aldık. Kendilerine Kariyerlerinde Başarılar Diliyor, Kulübümüze Verdikleri Emekler İçin Teşekkür Ediyoruz !

Bu açıklamanın hemen ardından ise organizasyon yeni kuracağı kadro için başvuruların açıldığını duyurdu. Duyurunun açıklaması ise şu şekildeydi:

VIA E-Sports Club Valorant Takımı Alımlarımız Başladı. Başvurularınızı "DM" Üzerinden Gönderebilirsiniz. Bireysel Başvuru Alınmayacaktır.

Organizasyonun yakın bir zamanda yeni kadrosunu duyurması bekleniyor. Eğer siz de kendinize organizasyon arıyorsanız başvurularınızı buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak organizasyona hayırlı olmasını diliyor, yolların ayrıldığı ekibe de gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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