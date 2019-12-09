Son Dakika Haberleri: Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu
Son Dakika Güncel Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu - Son Dakika

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu

6 saat önce

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019' adlı konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu, System.String[]

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019' adlı konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi. Bayraktar'ın iş tecrübelerini gençlere aktardığı konferansa katılım yoğun oldu.


Dünyada ve Türkiye'de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele alındığı "Marka Zirvesi 2019", Ataşehir'de düzenlendi. Sektörde önemli bir yere sahip markaların temsilcilerinin öğrencilere deneyimlerini aktardığı konferansa gençler tarafından yoğun katılım sağlandı. Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da konferansta yaptığı konuşmayla tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaştı.


Genç iletişimcilerin gelişimine katkı


Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden, Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, "Üniversite öğrencilerine yönelik bu güzel organizasyona katıldığımız için çok memnun oldum. Bu organizasyonda iş hayatındaki tecrübelerimizi, çalışmalarımızı, stratejilerimizi öğrenci kardeşlerimizle paylaştık, bu arada bu konferansa katılan arkadaşlarımız bizim projelerimizde aktif olarak görev almaktalar, bundan dolayı çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yaşam merkezini anlatmaya çalıştım. Bizim yatırım hayatımızda bir mühendislik aşaması var yapım aşaması var bu gün bu zirvede iletişimci kardeşlerimizin bu planlama aşamasında geleceğe ışık tutarak ileriyi görmelerini ve ona göre hareket etmelerini anlattım " diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'asgari ücret' açıklaması: Alınan vergiler sıfırlanacak
Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]