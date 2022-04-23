İSTANBUL-VİALAND TEMA PARK, 23 NİSAN'DA KAPILARINI YENİDEN MİSAFİRLERİNE AÇTI - Son Dakika

Vialand Tema Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını yeniden misafirlerine açtı. Açılışta, Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile söyleşi ve imza etkinliğinin yanı sıra Kral Şakir 5D kısa filminin lansmanı da gerçekleşti. Açılışta özel bayram korteji gerçekleşti ve sevilen kostüm karakterler çocuklar için hazır bulundu.

Vialand Tema Park yeni sezonunu Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'nun imza günü ile açtı. Kral Şakir Dublaj Kutu su ve Kral Şakir 5D kısa filmi ise ilk kez bugün Vialand Tema Park'ta gösterime girdi. Park aynı zamanda dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen 'Nefeskesen', 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi', King Kong, Viking ile 'Fatih'in Rüyası' gibi çok sayıda ünitesini de ziyaretçilerine açtı. Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger, 'Bugün bizim için çifte bayram. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yanı sıra sezona başladığımız, yeni yatırımlarımızı misafirlerimizle buluşturduğumuz bir gün. O yüzden çok mutluyuz. Gülen yüzleri, çocukları Türkiye'nin geleceğini gördükçe daha çok mutlu oluyoruz' dedi.

23 Nisan'da çocuklarla yeni sezonuna başlayan Vialand Tema Park'ta önümüzdeki günlerde 'Yaban Arısı', 'Savana' ve '360 Plus' isimli üç yeni ünite daha adrenalin severlerle buluşacak. Vialand Tema Park'ını ziyaret etmek isteyenler nisan ayı boyunca her gün 10.00 ' 18.00, mayıs ayında ise 11.00 ' 19.00 saatleri arasında parka gidebilir.

'BUGÜN BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK ÜSTÜNE KOYA KOYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bugünün çifte bayram olduğunu belirten Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger, 'Bugün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yanı sıra sezona başladığımız, yeni yatırımlarımızı misafirlerimizle buluşturduğumuz bir gün. O yüzden çok mutluyuz. Gülen yüzleri, çocukları, Türkiye'nin geleceklerini gördükçe bizde çok mutlu oluyoruz. Bakım onarım faaliyetleri için kısa bir ara vermiştik. Yeni yatırımlarımızla, yeni sürprizlerimizle, yeni oyuncaklarımızla, yeni sezona bomba gibi geri döndük. Özellikle, Varol Yaşaroğlu ile yaptığımız Kral Şakir'in Kısa Filmi, çocukların da büyüklerin de içinde bir karakter olarak yer alacakları bir kısa film ve yeni sezonda bu filmi çocuklarla buluşturuyoruz. Onun dışında Nefeskesen'den tutun, Maceraperest'e, Adalet Kulesi'nden Çılgın Nehir'e irili ufaklı tüm çocuklar için burada macera bitmez, eğlence bitmez diyorum' ifadelerini kullandı.

Bugün sezon açılışıyla yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Tonger, sözlerine şöyle devam etti:

'Biz bugün bir başlangıç yaptık üstüne koya koya devam edeceğiz. Hafta sonları, bayramlarda ve okulların tatil olduğu zamanlarda sahnemizde sürpriz etkinliklerimiz devam edecek. Bu sezon 4 tane yeni oyuncak getirdik. Bunun da ben sürprizini vermiş olayım kalanını gelsinler görsünler diyorum. Son iki yıldır pandemi sebebiyle bayramları yaşayamıyorduk. Dolayısıyla bizim de yapmaya çalıştığımızda bir günlüğüne de olsa mutlu anılar diyarı Vialand'de üzüntüleri, tüm sorunları unutturmak ve herkese hayat boyu mutlu olarak hatırlayacakları bir günü hatıra etmek istiyoruz. Çocuklar bu bayram sizin hadi gelin Vialand'da bunu hep beraber kutlayalım.'

YAŞAROĞLU: DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ŞEY SEVGİ, HER ZAMAN SEVGİDEN YANA OLSUNLAR

Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ise '23 Nisan'da çok heyecanlıyız. Bugün burada 5 boyutlu kısa filmimizi ziyaretçilerle buluşturduk. Bu filmin özelliği şu, film başladığında sanki filmin içindeymiş gibi koltuklar hareket etmeye başlıyor. Filmde bir rüzgar esiyorsa izleyenlerin yüzlerine de esiyor, su püskürtüldüğünde yine aynı şekilde onların yüzüne de su püskürtülüyor. 11 dakika civarında süren film, intereaktif ve Türkiye'de ilk defa yapılan 5 boyutlu bir kısa film olma özelliğini taşıyor. İzleyiciler, 11 dakikada uzaylılardan, dinazorlara inanılmaz macera yaşıyorlar. Ayrıca Vialand'de Kral Şakir'in dublaj kutusu diye bir olay gerçekleştiriyoruz. Bana büyüklerden küçüklere kadar seslendirme yapmak istiyoruz diye birçok teklif geliyordu. Bizde bu istekleri dikkate alarak dublaj odasını kurduk. Bu da aslında dünyada ilk defa yapılan bir şey. Duublaj yapmak isteyenler Kral Şakir'in Dublaj Odası'na giriyorlar ve oraya girdiklerinde Kral Şakir'in karakterlerini seslendirebiliyorlar' şeklinde konuştu.

23 Nisan'a özel çocuklara seslenen Yaşaroğlu, çocukların sahip oldukları enerjilerini hiçbir zaman kaybetmemelerini ve dünyadaki en büyük şeyin sevgi olduğunu bilerek her zaman sevgiden yana olmaları gerektiğini tembihledi.

'DÜNYA ÇOCUKLARI BİRLİK OLSUN'

23 Nisan'a özel Kırgızistan'dan geldiğini belirten 14 yaşındaki Sezim Aktan, 'Herkes mutlu bu yüzden atmosferi çok beğendim. Bugün gerçekten güzel geçiyor. Son olarak çocuklar yaşasın, mutlu yaşasın ve dünya çocukları birlik olsun demek istiyorum' diye konuştu.

Ailesiyle 23 Nisan'ı Vialand'da geçirmeye gelen 37 yaşındaki İrfan Gülbeyaz ise 'Bugün 23 Nisan hem çocuk bayramı hem de meclisimizin açılışının yıldönümü. Böyle bir günde çocuğumuzu burada eğlendirmek istedik. Hepimiz neşe doluyuz hepimiz çocuk olduk. Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle bu bayramı Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza armağan ettiği için tekrar teşekkür ediyoruz' dedi.