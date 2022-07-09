Eğlence merkezi Vialand Tema Park bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçilerine sınırsız eğlence ve macera vaat eden tema parkta bayram süresince özel kortej, çocuklara özel etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Yeni açılan 360 Plus isimli eğlence ünitesi de bayramda ziyaretçiler ile buluşacak.

Vialand Tema Park'ın geçtiğimiz günlerde açılan etabı Vialand Parkur da doğa ve macera severlere ev sahipliği yapıyor. 7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinden özel etkinliklere, dans gösterilerinden ve yarışmalardan sevilen kostüm karakterlerin renkli kortej yürüyüşüne birçok alternatif sunan Vialand, bayramda da macera, adrenalin ve heyecanı misafirlerine yaşatmayı hedefliyor.

BAYRAMDA EĞLENCENİN TEK ADRESİ VİALAND

Bayram etkinlikleri kapsamında, misafirleri Kral Şakir, Canan, Fil Necati ile Tema Park'ın Viking ve Vega gibi sevilen kostüm karakterleri karşılıyor. Tema parkta özel bayram korteji, Fun Team Yarışması, birbirinden neşeli dans ve kukla gösterileriyle çocuklar aileleriyle birlikte 4 gün boyunca eğlencenin tadını çıkaracak.

Vialand Tema Park'ta dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile "Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünite bayramda ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Ziyaretçilerden tam not alan 'Yaban Arısı' ve yeni açılan '360 Plus' isimli üniteler dışında, temmuz ayı sonunda 'Savana' isimli yeni bir eğlence ünitesi daha adrenalin severlerle buluşacak.

Vialand Parkur'un doğa ve macerayı bir arada yaşatan eğlence üniteleri 'Tubby Slide', 'Trambolin', 'Yüksek İp Parkuru' ve Tırmanma Duvarı da misafirleri karşılayacak. Tek biletle sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park'ın 360 Plus isimli yeni ünitesi de bayramda macerayı doruğa çıkaracak.