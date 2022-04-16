Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor - Son Dakika
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Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor

16.04.2022 12:54
Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor

Eğlence merkezi Vialand Tema Park 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını açıyor.

Eğlence merkezi Vialand Tema Park 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını açıyor.

Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı Vialand'de coşkuyla kutlanıyor. Vialand Tema Park'ta açılışa özel bayram kortejinde, kostüm karakterler ve çocukların çok sevdiği kahraman Kral Şakir ziyaretçileri karşılayacak. Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun açılışa özel katılımıyla da çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.

YENİ ÜNİTELERLE ADRENALİN DORUKTA

120 bin metrekarelik alanda konumlanan Vialand Tema Park'ta dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünite yer alıyor. Tek biletle gün boyu sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park'ta önümüzdeki günlerde 'Yaban Arısı', 'Savana' ve '360 Plus' isimli üç yeni ünite daha adrenalin severlerle buluşacak. Kral Şakir Galaktik Macera 5D kısa filmi sadece Vialand'de izleyicisi ile buluşacak.

AÇILIŞ COŞKUSUNA ERKEN BİLET FIRSATLARI EŞLİK EDİYOR

Vialand Tema Park açılış coşkusunu 30 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek özel kampanya fırsatlarıyla kutluyor. 7'den 70'e tüm misafirler, açılışa özel kampanya ile gün boyu sınırsız eğlencenin keyfini çıkaracak. Vialand Tema Park web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınırlı sayıda bilet satışında, 8-30 Nisan tarihleri arasında 119 liradan başlayan fiyatlarla maceraya giriş yapılabilecek.

Vialand Tema Park Nisan ayı boyunca her gün 10.00 – 18.00, mayıs ayında ise 11.00 – 19.00 saatleri arasında, güvenli bir eğlence imkanı sunacak.


Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor
Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Vialand Tema Park 23 Nisan'da kapılarını açıyor - Son Dakika
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