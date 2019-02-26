Son Dakika Haberleri: Vialli'ye 'Futbolun Güzeli' Ödülü Verildi

Vialli'ye 'Futbolun Güzeli' Ödülü Verildi

52 dakika önce

İtalyan futbolunun efsane ismi olan ve bir süredir de kanser tedavisi gören Gianluca Vialli, 'Futbolun Güzeli' ödülüne layık görüldü.

Vialli'ye 'Futbolun Güzeli' Ödülü Verildi, System.String[]
İtalyan futbolunun efsane ismi olan ve bir süredir de kanser tedavisi gören Gianluca Vialli, 'Futbolun Güzeli' ödülüne layık görüldü. İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Gianluca Vialli'ye, 'Futbolun Güzeli' ödülü verildi. Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Vialli'nin, ödülünü alırken duygusal anlar yaşadığı görüldü. Bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu ifade eden başarılı çalıştırıcı, hastalığını da bir an önce atlatacağına inancının tam olduğunu söyledi. Ödül töreninde Vialli'yi uzun yıllar birlikte futbol oynadığı takım arkadaşı ve Galatasaray eski teknik direktörü Roberto Mancini de yalnız bırakmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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