Viaport Marina 5 yaşında - Son Dakika
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Viaport Marina 5 yaşında

6 saat önce

Tuzla'da bulunan Viaport Marina 5'inci hizmet yılını doldurdu.

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Tuzla'da bulunan Viaport Marina 5'inci hizmet yılını doldurdu.


Via Properties tarafından 2015 Mayıs'ta hayata geçirilen Viaport Marina, 5'inci yılına girdi. Yeni hizmet yılına özel bir çok avantajların sunulacağı da duyuruldu. Bu kapsamda Viaport Marina bünyesinde yapılacak çekiliş ile tekne sahiplerine marina hizmeti sunulması hedefleniyor. Yapılan duyuruya göre çekilişe katılan 5 tekne sahibine 12 ay bedelsiz bağlama hizmeti, 5 tekne sahibine 12 ay kampanyalı fiyat üzerinden yüzde 50 indirim ve 5 tekne sahibine ise, 12 ay kampanyalı fiyat üzerinden yüzde 20 indirim hediye edilecek. - İSTANBUL

Marina, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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