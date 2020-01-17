Viaport Marina'da 2019 fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim

Tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, sunduğu hizmet ve kalite anlayışı ile ön plana çıkmayı hedefleyen Viaport Marina, diğer sosyal olanakları ile de dikkati çekiyor. Viaport Marina bünyesinde başlatılan yıllık kontratlı teknelerin en az yüzde 50 indirim ve çekme atma hizmeti hediye kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, kaliteli marina hizmeti sunulacak.

Kampanya sayesinde tekne sahiplerinin hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını tecrübe etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, tekne sahiplerinin yeni yıl fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz, marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız.30.000 metrekarelik Karapark alanımızda 75 Ton lift ve 300 tonluk liftimiz ile yıllık bağlama yapmış tekne sahiplerimizin çekme atma hizmetini bedelsiz kullanarak en ekonomik şartlarda bakım- onarımlarını yaptırabilmelerini sağlayacağız. Yeni yılın hemen başında yaptığımız bu indirimle teknesi olanların Viaport Marina'nın Türkiye'de uygulamaya başladığı ayrıcalıklı marina deneyimini yaşamalarını istiyoruz."

Kampanyanın martta sonra ereceğini belirten Arslan, "Şuan doluluk oranımız yüzde 70 civarında, bu kampanyayla birlikte bu oranı yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz. Kampanyadan faydalanmak isteyen tekne sahiplerinin fırsatı kaçırmamak için rezervasyon yaptırmaları yeterli." ifadelerini kullandı.