Son Dakika Haberleri: Viaport marina'da 30 ağustos coşkusu
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Viaport marina'da 30 ağustos coşkusu

5 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü Tuzla'da bulunan Viaport Marina'da 130 dansçı ve yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikle kutlandı.

Viaport marina'da 30 ağustos coşkusu, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü Tuzla'da bulunan Viaport Marina'da 130 dansçı ve yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikle kutlandı. Viaport Marina, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikle kutladı. 97'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında önce Tuzla Meydanı'nda Atatürk heykeli önüne çelenk bırakıldı, ardından toplanan kalabalık kortej halinde marinaya yürüdü. Marinada kurulun sahnede 130 dansçı Türkiye'nin yöresel oyunlarını sergiledi. "HEDEFİMİZ HER SENE BU COŞKUYU DEVAM ETTİRMEK" İlk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, "Şu anda Türkiye'de bir özel işletmede gerçekleşen en önemli 30 Ağustos kutlamalarını izliyorsunuz. 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu coşkulu etkinliği her sene yaparak gelenekselleştirmek istiyoruz" dedi. Kutlamalarda 130 dansçının performans sergilediğini belirten Arslan, "Ülkemizin her yöresinden dans ekibi bu akşam burada dans etti, vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi, biz de bu ilgiden oldukça memnunuz" diye konuştu. Gece, projede yer alan tarihi gemiden yapılan top atışlarıyla son buldu.

Zafer Haftası, Marina, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:03 Kaynak: DHA
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