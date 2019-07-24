Son Dakika Haberleri: Vicdan azabı çeken katil teslim oldu
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Vicdan azabı çeken katil teslim oldu

25 dakika önce

Hatay'da, geçen yıl zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı ortaya çıktı.

Vicdan azabı çeken katil teslim oldu, System.String[]
Hatay'da, geçen yıl zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf edip teslim olan amca oğlu tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2018 yılının Kasım ayında zeytin toplamak için bahçeye giden Ahmet Kesnik'ten haber alamayan yakınları Yolağzı-Sivrikavak Mahallesı sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme ve soruşturmada Ahmet Kesnik'in katili bir türlü bulunamadı.

Alacak verecek meselesi dolayısıyla amcasının oğlunu tüfekle öldüren İ.K., mahalle muhtarlığına giderek suçunu itiraf etti. Muhtarlıktan yapılan ihbarın üzerine Sivrikavak Mahallesi'ne gelen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçunu itiraf eden İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İ.K.'nin olayın ardından amcasının oğlunun cenazesine katıldığı ve taziye çadırına da ziyarette bulunduğu öğrenildi. - HATAY
Altınözü, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
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