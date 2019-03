Vicdan Hareketi Platformu, Suriyeli Kadınlara Özgürlük İstedi

ÇANAKKALE Vicdan Hareketi Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriyeli kadınlara özgürlük istedi.

Çanakkale Vicdan Hareketi Platformu üyeleri, Saat Kulesi önünde toplanarak Suriye'deki kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can, Memur-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ile platform üyelerinin hazır bulunduğu açıklamada platform sözcüsü Gülsüm Dokuz, Suriye'de esir tutulan kadın ve çocuklara dikkat çekerek, "Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır" dedi.



KADINLARA VE ÇOCUKLARA DOKUNMAYIN



Sözcü Dokuz, bu yıl dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bugün 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki; mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın diye; dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak başlattığımız vicdan konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırına gitmiştik. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz."



Çanakkale Vicdan Hareketi Platformu üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.



