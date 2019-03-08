Son Dakika Haberleri: Vicdan Hareketinden "Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklara Özgürlük" Çağrısı

Vicdan Hareketinden "Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklara Özgürlük" Çağrısı

2 saat önce

- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar
Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Yalova, Suriye, Güncel
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