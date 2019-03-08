Vicdan Hareketinden "Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklara Özgürlük" Çağrısı

- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar

Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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