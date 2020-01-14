'Vicdanım korkularımdan ağır bastı' deyip cinayeti itiraf etti, müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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'Vicdanım korkularımdan ağır bastı' deyip cinayeti itiraf etti, müebbet hapse çarptırıldı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darp ederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan arkadaşları Savaş Akdağ (33) müebbet hapis, Birhan Durmuş (32) ise 18 yıl hapis...

'Vicdanım korkularımdan ağır bastı' deyip cinayeti itiraf etti, müebbet hapse çarptırıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darp ederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan arkadaşları Savaş Akdağ (33) müebbet hapis, Birhan Durmuş (32) ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti, 'Vicdanım korkularımdan ağır bastı' diyerek itiraf eden Savaş Akdağ, "Öldürme kastım yoktu. Ben vicdansız ve merhametsiz bir insan değilim. Her şey bir anda oldu" dedi.

Olay, 29 Nisan 2019 tarihinde Ereğli ilçesinde meydana geldi. Amatör boksör Cüneyt Seyhan Çiğdemli köyü mevkiindeki ormanlık alanda park halindeki aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Dövüldükten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan'ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş gözaltına alındı. Tutuklanan Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, sanıklar Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

?Karar öncesi son sözü sorulan Savaş Akdağ ise 'Vicdanım korkularımdan ağır bastı' diyerek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Seyhan'ı tek başına öldürdüğünü söyleyen Savaş Akdağ, "Cüneyt Seyhan tuvaletini yapmak için araçtan indi. Geldiğinde Birhan Durmuş'a vurdu. Daha sonra arabanın bagaj kısmına koştu. O ara ben de koltuk altında bulunan sopayı aldım ve ona vurmaya başladım. Bagajdan ne çıkaracağını bilmiyordum. Bana zarar vereceğinden korktum. Daha sonra kaç defa vurduğumu alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Hareketsiz bir şekilde kalan Seyhan'ı sonra arabaya bindirerek Birhan Durmuş'un evine gittik. Bir süre sonra buradan ayrılarak Seyhan'ın evinin yakınına gittik ve onu oraya bıraktık. Cüneyt Seyhan'ı ben tek başıma öldürdüm. Öldürme kastım yoktu. Ben vicdansız ve merhametsiz bir insan değilim. Her şey bir anda oldu. Muşta ile hiç vurmadım" dedi.

Birhan Durmuş ise suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Suçsuzum. Dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Cüneyt Seyhan'ı ben öldürmedim, tahliyemi talep ediyorum" diye ifade verdi.

KARAR VERİLDİ

Cüneyt Seyhan'ın annesi Makbule Seyhan da sanıkların oğlunu birlikte öldürdüğünü ifade ederek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, Savaş Akdağ'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapse, Birhan Durmuş'u ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Seyhan, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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