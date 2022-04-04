Vicdanları rahatsız etmişti... O uygulamaya son veriliyor - Son Dakika

Vicdanları rahatsız etmişti... O uygulamaya son veriliyor

SİVAS - Çocukların teslim işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yapılmasına son veriliyor, Sivas'ta bundan böyle çocukların tesliminin yapılacağı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü birimlerinden birinin tanıtımı yapıldı.

Aralarında Sivas'ında bulunduğu 11 ilde bugün itibariyle, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmesi yerine uygu Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde uygulanmasına başlanıldı. Sivas Cumhuriyet Savcısı Hasan Uğurlu Sivas'ta yeni uygulamada kullanılacak 8 noktadan birisi olan Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait Aile Destek Merkezi'nde basın açıklaması yaparak binanın tanıtımını yaptı.

Uğurlu burada yaptığı açıklamada 8 Çocuk Görüşme Merkezi bulunduğunu belirterek, "5. Yargı Paketi olarak bilinen 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanun maddelerinde yapılan değişiklikler ile çocuk teslimi ve çocuklarla kişisel iletişim kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının, çocuğun üstün yararı esas alınarak, bakanlığımızda adliyelerimizde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen bu işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekanlarında uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilmesi ile birlikte, boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanmıştır" dedi.