Vicdanları sızlatan orman katliamı - Son Dakika

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde orman talanını engellemek için verdiği mücadeleyle dikkat çeken mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu'nun iki serası kimliği belirsiz kişilerce talan edilirken, binlerce örtü altı üzüm asması da kesilerek yok edildi.



Eski Mezitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu'nun farklı yerlerde bulunan iki serasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, naylonları parçaladıktan sonra ağaç motorları ile sera içerisine bulunan tüm asma ağaçlarını gövdesinden kesti. Komşu bahçelerin haber vermesi üzerine olay yerine giden muhtar Gılıçoğlu, gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Polis ekiplerinin de inceleme yaptığı bahçenin halini gören Gılıçoğlu ailesi gözyaşlarını tutamadı.



Haberi aldıktan sonra olay yerine giderek Gılıçoğlu ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gereken desteği vereceklerini, faillerin bulunarak ceza almaları için olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.



Bir süredir Muhtar Gılıçoğlu ile ülkenin toplumsal bir yarası olan orman katliamına karşı mücadele verdiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, " Türkiye'nin hemen her yerinde yaşanan fakat üstü örtülen bir sorun bu orman talanı. Eski Mezitli Mahallemizin özelinde biz bunun üzerine gittik. 2017 yılında 50 dönüm, geçtiğimiz günlerde de 72 dönüm alan limon bahçesi yapılmak üzere kesildi. Bu sadece aynı kişi tarafından kesilen iki alan. Oysa bunun gibi yüzlerce dönüm ormanlık alan, ağaçlar katledilerek limon bahçesine dönüştürüldü. Belli bir süre sonrada bir yolunu bularak imara açıp konut yapıyorlar" dedi.



Bu bölgenin Mersin'in en güzel yeri olduğunu dile getiren Tarhan, "Deniz manzaralı, limon bahçeleri ve ormanın içerisinde çok değerli bir arazi. Biz burasının talan edilmesine, ağaçların katledilmesine karşı mücadele veriyoruz. Bugün karşılaştığımız manzara ise tamamen içimizi acıtan bir durum. Onlarca sera bahçesi içerisinde farklı yerlerde bulunan Eski Mezitli Mahallesi Muhtarımız Veysel Gılıçoğlu'nun iki bahçesi de tahrip edilmiş, üzüm asmaları kesilerek katledilmiştir. Bunu yapanlar burasının Gılıçoğlu'na ait olduğunu bilerek yaptılar. Manidar bir durum. Topluma bir mesaj verilmek istenmiş. Maalesef devletten ve kamu malından yana taraf olmak ülkemizde son derece zor. Kamunun malını korursanız maalesef başınıza bunlar geliyor. Muhtarımız da 'bana ne' deseydi başına bu gelmeyecekti. Maalesef manevi zararı kadar maddi zarara da uğramıştır. Çiftçi insanın malına zarar verirseniz, onun canını almışsınız demektir. Ona göre borçlanmıştır, ona göre gelecek hayalleri vardır. Şu anda muhtarımız yıkılmış durumda. Tüm devlet kademeleri muhtarımızın yanında olmalıdır. Biz de elimizden geldiğince yanında olacağız. Bunu yapanlar ortaya çıksın ki bir daha farklı kişilerin aynı olayı yapmaya cesareti olmasın. Tüm yönleriyle olay araştırılarak gerekenin yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır" diye konuştu.



"Devletin malına sahip çıkmanın bedelini ödüyorum"



Bölgede yakın zamanda yaşanan orman katliamına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte büyük tepki gösteren mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu ise sabah bahçesine geldiğinde böyle bir manzara ile karşılaştığını belirterek, "İki buçuk dönüm, ortalama 400 kök üzüm ağaçları komple kesilmiş. Geçtiğimiz günlerde bölgemizde bir orman katliamı olmuştu. Biz bunları gündeme getirip, arkasında durduğumuzdan direk hedef olarak bizim seramız seçilmiş. Tamamen kasti yapılmış. Benim muhtar olarak tek suçum, devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın karşısında durduğumuz için, hata yapanın karşısında durduğumuz için, devletin malına sahip çıktığımız için bedel olarak bunu ödüyoruz. Ben şunu istiyorum. Bugün bana yapılan yarın başka bir vatandaşa yapılacak. Çünkü hata yapan bedelini ödemediği sürece, bunları yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - MERSİN