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Vicdansız adam, zihinsel engelli genci sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika

Vicdansız adam, zihinsel engelli genci sokak ortasında tekme tokat dövdü

17.10.2021 17:59

Sultangazi'de ortaya atılan iddiaya göre, zihinsel engelli bir genç, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında şiddet gördü. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde darp anlarında sokakta bulunan vatandaşların o anları film seyreder gibi izledikleri yansıdı.

Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, zihinsel Engelli olduğu öğrenilen Nezir Demirbaş, bir kişi tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbedildi.

"YAPMA GÜNAHTIR"

Sokakta bulunanların film izler gibi izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci yere düşüren kişinin küfürler ettiği, sokaktakilerin, "Yapma günahtır" dediği duyuluyor.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız adam, zihinsel engelli genci sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vicdansız adam, zihinsel engelli genci sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika
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