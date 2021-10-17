Vicdansız adam, zihinsel engelli genci sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, zihinsel Engelli olduğu öğrenilen Nezir Demirbaş, bir kişi tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbedildi.

"YAPMA GÜNAHTIR"

Sokakta bulunanların film izler gibi izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci yere düşüren kişinin küfürler ettiği, sokaktakilerin, "Yapma günahtır" dediği duyuluyor.