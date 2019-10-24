Son Dakika Haberleri: Vicdansız anne 10 aylık bebeğine uyuşturucu madde verdi
Son Dakika Güncel Vicdansız anne 10 aylık bebeğine uyuşturucu madde verdi

Vicdansız anne 10 aylık bebeğine uyuşturucu madde verdi

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Vicdansız anne 10 aylık bebeğine uyuşturucu madde verdi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam anneannesi E.Ç. tarafından durumu ağır olarak Nazilli Devlet Hastanesine getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar, bebeğe uyuşturucu madde verildiğini belirledi. Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler, durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y., Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi. Ailesi tarafından ihmal edilen bebeğin ise devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

(Ali Soydemir/İHA)

Nazilli, Aydın, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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