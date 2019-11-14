Son Dakika Haberleri: Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya attı
Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya attı

Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya attı

6 saat önce

Manisa'da tedavi için gittiği hastanede sağlık çalışanlarının şüphelenmesi ile polisin sorguladığı kadın, evde prematüre doğum yaptığını ve doğan bebeği bir poşet içinde boş arsaya bıraktığını itiraf etti.

Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya attı, System.String[]

Manisa'da tedavi için gittiği hastanede sağlık çalışanlarının şüphelenmesi ile polisin sorguladığı kadın, evde prematüre doğum yaptığını ve doğan bebeği bir poşet içinde boş arsaya bıraktığını itiraf etti. Alınan bilgiler sonrası bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre evlilik dışı hamile kalan Zehra Y. (35), evinde doğum yaptı. Prematüre doğan erkek bebeği bir poşet içinde boş arsaya bırakan Zehra Y., tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gitti. Burada durumdan şüphelenen sağlık personeli, hastane polisine bildirdi. Polisin sorguladığı Zehra Y., evde doğum yaptığını ve bebeği boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti. İtiraf sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsada poşete sarılı bir erkek bebeği cesedi buldu. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna getirilen bebek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Bebeğin annesi Zehra Y.'nin hastanede polis gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi. Polis konuyla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlatırken, Zehra Y.'nin tedavinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
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Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
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